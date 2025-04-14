Курс гривні до євро встановлено на рівні 47,03 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 15 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,32 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня значно послабила позиції. Так, офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 47,03 грн за один євро, тобто гривня знизилася на 11 копійок. Таким чином, євро знову оновив історичний максимум за офіційним курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,30/41,33 грн/дол., а євро – 47,03/47,05 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 41,10 грн/дол., а продати долар можна за курсом 40,94 гривні. Курс готівкового євро складає 47,00 грн/євро, а курс продажу - 46,60 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 14 квітня знизився на 1 копійку і становить 41,55 гривні за долар, а курс євро зріс на 41 копійку – до 47,40 гривні за євро.

Водночас, продати американську валюту в банку можна за курсом 40,95 гривні, а європейську - за курсом 46,40 гривні за одиницю іноземної валюти.

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