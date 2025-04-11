Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,67 грн, а євро – 47,17 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 11 квітня, подорожчав на 11 копійок і становить 41,56 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 1,09 грн до 46,99 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,96 гривні, а євро - за курсом 45,84 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у п'ятницю зріс на 18 копійок і складає 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 11 квітня, також подорожчав – одразу до 47,17 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив 11 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,40 грн/дол., тобто гривня послабилася на 12 копійок, порівняно з попереднім показником.

За даними на сайті Нацбанку, щодо європейської валюти гривня також послабила позиції: офіційний курс євро на п'ятницю встановлений на рівні 45,84 грн за один євро, тобто гривня знизилася на 29 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що наступного тижня на валютний ринок впливатимуть суто економічні та регуляторні фактори. Всі інші чинники, як, приміром, перебіг війни, PR на перемовинах про припинення бойових дій працюватимуть максимум "на додачу" і не становитимуть загрози для стабільності ринку.

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