Курс гривні до євро сьогодні становить 40,85 грн/євро.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні не змінився і склав 40,65 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні подешевшав на 5 копійок - до 40,85 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,10 грн за дол., євро – 39,80 грн за євро.

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Нагадаємо, днем раніше, 12 листопада курс гривні до долара ослаб на 5 копійок - до 40,65 грн/дол. Щодо євро курс гривні подешевшав на 40 копійок - до 40,90 грн/євро.

Курс валют в Україні - що відбувається

Як повідомляв УНІАН, у перший день повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого Національний банк зафіксував офіційний курс гривні до долара на рівні 29,25 грн.

А вже 21 липня НБУ послабив офіційний курс гривні відразу на 25% – до 36,57 грн/дол. Нацбанк пояснив своє рішення тим, що стримувати курс на рівні 29,25 було занадто дорого для золотовалютних резервів України.

Експерти вважають, що до кінця цього року курс долара в Україні залишиться на поточному рівні завдяки фінансовій підтримці країн-партнерів, котра перекриває нестачу валюти з експорту-імпорту.

Аналітики також зазначають, що найближчим часом на курс долара в Україні впливатимуть кілька факторів, серед них – ситуація на південному напрямку фронту. Однак тиснути на національну валюту, швидше за все, буде "зерновий коридор".

У проекті державного бюджету на 2023 рік Кабінет міністрів передбачив середній курс гривні в 42,2 грн/дол., а наприкінці наступного року урядовці очікують, що він зросте до 45,8 грн/дол.

Експерти також очікують у наступні 12 місяців подальше ослаблення курсу гривні. Більшість опитаних бізнесменів вважають, що курс долара в Україні за 12 місяців перевалить за 44 гривні.

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