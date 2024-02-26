Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 38,61 грн, євро – 42,02 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 26 лютого, знизився на 5 копійок – до 38,65 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і становить 42,10 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,05 грн, євро - за курсом 41,10 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні знизився на 15 копійок і складає 38,61 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 17 копійок - до 42,02 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на понеділок, 26 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,35 гривні, таким чином, гривня зміцнилася на 13 копійок порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 41,56 гривні, тобто гривня зміцнилася на 17 копійок порівняно з курсом п’ятниці.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозував, що цього тижня збережеться тенденція до різноплановості курсових коливань: залежно від попиту та пропозиції, валютні курси періодично то зростатимуть, то знижуватимуться. На готівковому ринку курси валют можуть коливатися в рамках 38,8-39,9 грн/дол. та 41-43 грн/євро.

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