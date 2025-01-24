Продати долар можна в середньому за курсом 41,90 грн, євро – 43,63 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у пʼятницю, 24 січня, знизився на 5 копійок і в середньому становить 42,40 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,90 грн за долар, повідомляє "Мінфін".

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 8 копійок і складає 44,20 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,63 грн за євро.

Курс долара в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці впала до 42,23 грн/дол., а продати долар можна за 42,15 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,23 грн/євро, курс продажу - 44,01 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок пʼятниці, 24 січня, складає 105 115,00 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 4 404 497,85 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 24 січня офіційний курс долара на рівні 41,98 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок. Офіційний курс євро встановлений на рівні 43,67 грн за один євро, тобто гривня зросла на 20 копійок.

Повідомлялося, якщо необхідно продати валюту обміннику, то 200 доларів у гривнях 23 січня становитиме 8 470. Якщо є необхідність купити в обмінника 200 доларів, то необхідно мати при собі 8 474 гривні.

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