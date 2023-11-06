Курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 38,72 грн/євро.

Національний банк України на вівторок, 7 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,04 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 13 копійок порівняно з сьогоднішнім офіційним курсом.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 38,72 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 1 копійку порівняно з сьогоднішнім курсом НБУ.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 36,03/36,05 грн/дол., євро - 38,70/38,71 грн/євро.

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Курс валют в Україні

Готівковий курс гривні до долара в банках України сьогодні, 6 листопада, зміцнився на 10 копійок - до 37,80 грн за долар в середньому. Щодо євро середній курс гривні сьогодні послабшав на 10 копійок і складає 40,50 грн за євро. Продати євро можна за курсом 39,80 грн за євро.

Середній курс у валютних обмінниках Києва сьогодні становить 37,72 грн/дол. (продати долар можна за 37,63 грн), євро - 40,38 грн/євро (курс продажу - 40,15 грн/євро).

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 6 листопада, залишився на попередньому рівні - 37,50 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні зменшився на 5 копійок і становить 40,30 грн за євро.

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