Продати долар можна в середньому за курсом 42,28 грн, євро – 43,43 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 13 січня, зріс на 1 копійку і в середньому становить 43,00 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,28 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 17 копійок і становить 44,23 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,43 грн за євро.

Який курс долара у Києві сьогодні

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,00 грн/дол., а продати долар можна за 42,95 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,37 грн/євро, курс продажу - 44,06 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок понеділка, 13 січня, складає 93 387,42 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 3 972 273,16 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 13 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,28 гривень/долар, тобто гривня залишилася на попередньому рівні.

Офіційний курс євро на понеділок встановлений на рівні 43,57 гривні за один євро, тобто гривня знизилася на 1 копійку.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що цього тижня коридори валютних змін складуть 42-42,5 грн/дол. та 43,5-45 грн/євро на міжбанку і 42-42,8 грн/дол. та 45-47,5 грн/євро на готівковому ринку.

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