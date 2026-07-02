Нацбанк послабив гривню: офіційний курс валют на п'ятницю

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,08 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 3 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,80 гривні за долар, таким чином українська валюта втратила 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також просіла: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,08 гривні за один євро, тобто нацональна валюта впала на 11 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,76/44,81 грн/дол., а до євро - 51,03/51,07 грн/євро.

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Курс долара в Україні - останні новини

Курс долара до гривні в банках України 2 липня підскочив на 10 копійок і складав 45,09 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,59 гривні за долар. Середній курс євро до гривні подорожчав на 5 копійок і становив 51,43 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,81 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 15 копійок і становив 45,05 гривні за долар, а курс євро в банку подорожчав на 20 копійок і складав 51,5 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,45 гривні, а євро - за курсом 50,5 гривні за одиницю іноземної валюти.

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