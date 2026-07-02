Валюта раптово подорожчала: курс долара і євро в Україні 2 липня

Продати долар можна в середньому за курсом 44,59 грн, а євро – 50,81 грн.

Курс долара до гривні в банках України в четвер, 2 липня, підскочив на 10 копійок і складає 45,09 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,59 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 5 копійок і становить 51,43 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,81 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,80 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,69 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,35 грн/євро, а курс продажу - 51,17 грн/євро.

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Курс долара в Україні - останні новини

Національний банк України встановив на четвер, 2 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,76 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 50,97 гривні за один євро, тобто національна валюта України зросла на 6 копійок.

Слід зазначити, що директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що липень навряд чи стане місяцем валютних сенсацій, на відміну від червня. Курс долара може залишатися поблизу 45 гривень.

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