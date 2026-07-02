'ПриватБанк' змінив курс валют: скільки коштує долар та євро сьогодні

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,04 грн, а євро – 51,54 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" в четвер, 2 липня, зріс на 15 копійок і становить 45,05 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 20 копійок і складає 51,5 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 44,45 гривні, а євро - за курсом 50,5 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" в четвер не змінився і складає 45,04 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні підскочив на 26 копійок і складає 51,54 гривні.

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Курс долара в Україні - останні новини

Національний банк України встановив на 2 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,76 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 50,97 гривні за один євро, тобто національна валюта України зросла на 6 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні підскочив на 10 копійок і складає 45,09 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,59 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 5 копійок і становить 51,43 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,81 гривні за євро.

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