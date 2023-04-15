Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,50 грн за дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні ослаб на 5 копійок – до 38,00 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні ослаб на 10 копійок і становить 41,60 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,50 грн за дол., євро - 40,80 грн за євро.

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У липні 2022 року в Україні послабили офіційний курс гривні до 36,57 грн/дол.

Директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко прогнозує, що в найближчі місяці курс долара в Україні продовжить падіння. Він зазначив, що за всіма ознаками попит та пропозиція будуть перебувати в гармонії і курс долара більш-менш стабілізується в коридорі 36,9-37,5 грн/дол., а євро - в 40-41 грн/євро. Також банкір додав, що щоденні курсові коливання залишаться в межах 0,3-0,5 грн, а різниця між курсом купівлі та продажу також буде мінімальною: в діапазоні 0,15-0,25 грн.

Базовий сценарій Меморандуму з МВФ передбачає, що середній курс долара в 2023 році складе 40,7 грн за долар. Згідно з курсовими очікуваннями МВФ, за базовим сценарієм до 2026 року курс долара зросте до 53,5 грн/дол.

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