Курс гривні до євро сьогодні становить 41,10 грн/євро.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні зміцнився на 20 копійок – до 42,50 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні зміцнився на 40 копійок і становить 41,10 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 41,50 грн за дол., євро – 40,00 грн за євро.

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Ситуація з валютою в Україні

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 24 лютого, у перший день повномасштабного вторгнення Росії, зафіксував офіційний курс на рівні 29,25 грн/дол.

21 липня Нацбанк послабив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

У проект державного бюджету на наступний рік Кабмін заклав середній курс гривні 42,2 грн/дол., а наприкінці 2023 року урядовці прогнозують його на рівні 50 грн/дол.

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