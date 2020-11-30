Курс долара зріс до 28,50 гривні, а курс євро - 34,15 гривні.

Національний банк України на вівторок, 1 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,50 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 3 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Читайте такожЕксперт розповів, що може підтримати курс гривні

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 34,15 гривні/євро, тобто гривня ослабла до євро на 19 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Офіційний курс

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 1 грудня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2849,62 (30 листопада – 2846,81)

100 EUR – 3414,56 (30 листопада – 3395,96)

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку України до 16: 00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,51/28,52 гривні/долар, до євро – на рівні 34,13/34,15 гривні/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на понеділок, 30 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,47 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 3 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Жирій