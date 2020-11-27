Курс гривні до євро ослаб до 33,96 грн/євро.

Національний банк України на понеділок, 30 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,47 грн/дол., тобто гривня ослабла на 3 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлено на рівні 33,96 грн/євро, тобто гривня ослабла до євро на 11 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

Нацбанк на 30 листопада, встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 28,47 (27 листопада - 28,44)

100 EUR - 33,96 (27 листопада - 33,84)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,53/28,54 грн/дол., до євро - на рівні 34,01/34,03 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на п'ятницю, 27 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,44 грн/дол., тобто гривня ослабла на 6 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій