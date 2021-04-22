Національний банк України на п'ятницю, 23 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,06 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні показника попереднього дня.
Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 33,81 грн/євро, тобто гривня ослабла на 11 копійок у порівнянні з попереднім показником.
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Офіційний курс валют
Нацбанк на 23 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США - 2806,42 (22 квітня - 2805,76);
100 EUR - 3381,03 (22 квітня - 3369,86).
Міжбанк
На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,03/28,05 грн/дол., до євро - на рівні 33,76/33,78 грн/євро.
Курс днем раніше
Національний банк України на четвер, 22 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,06 грн/дол., тобто гривня ослабла на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.
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