Курс гривні до євро ослаб до 33,81 грн/євро.

Національний банк України на п'ятницю, 23 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,06 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні показника попереднього дня.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 33,81 грн/євро, тобто гривня ослабла на 11 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс валют

Нацбанк на 23 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2806,42 (22 квітня - 2805,76);

100 EUR - 3381,03 (22 квітня - 3369,86).

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,03/28,05 грн/дол., до євро - на рівні 33,76/33,78 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на четвер, 22 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,06 грн/дол., тобто гривня ослабла на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій