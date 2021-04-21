Національний банк України на четвер, 22 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,06 грн/дол., тобто гривня ослабла на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.
Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 33,70 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.
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Офіційний курс валют
Нацбанк на 22 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США - 2805,76 (21 квітня - 2800,96);
100 EUR - 3369,86 (21 квітня - 3373,62).
Міжбанк
На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,11/28,13 грн/дол., до євро - на рівні 33,75/33,77 грн/євро.
Курс днем раніше
Національний банк України на середу, 21 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,01 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні показника попереднього дня.
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