Курс долара залишається на рівні 28,37 гривні, а євро подешевшав до 33,68 гривні.

Національний банк України на середу, 25 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,37 гривні/долар, тобто гривня залишилася на рівні попереднього дня.

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Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 33,68 гривні/євро, тобто гривня зміцнилася до євро на 8 копійок в порівнянні з попереднім показником.

Офіційний курс

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 25 листопада встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2837,41 (24 листопада – 2836,94)

100 EUR – 3368,01 (24 листопада – 3375,53)

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,36/28,38 гривні/долар, до євро – на рівні 33,66/33,68 гривні/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на вівторок, 24 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,37 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій