Курс долара зріс до 27,95 гривні, а курс євро - до 33,93 гривні.

Національний банк України на четвер, 25 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,95 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 33,93 гривні/євро, тобто гривня ослабла також на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Офіційний курс

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 25 лютого встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2794,92 (24 лютого – 2789,76)

100 EUR – 3392,89 (24 лютого – 3388,3)

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,95/27,97 гривні/долар, до євро – на рівні 33,97/33,99 гривні/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на середу, 24 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,90 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 3 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій