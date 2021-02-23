Курс гривні до євро зміцнився до 33,88 грн/євро.

Національний банк України на середу, 24 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,90 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 3 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 33,88 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

Нацбанк на 24 лютого, встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2789,76 (23 лютого - 2793,04)

100 EUR – 3388,3 (23 лютого - 3388,66)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,93/27,94 грн/дол., до євро - на рівні 33,93/33,94 грн/ євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на вівторок, 23 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,93 грн/дол., тобто гривня ослабла на 8 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій