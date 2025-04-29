'ПриватБанк' знизив ціни на валюту: актуальний курс долара і євро

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,02 грн, євро – 47,85 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 29 квітня, подешевшав на 10 копійок і становить 41,85 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 5 копійок – до 47,80 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,25 гривні, а євро - за курсом 46,80 гривень за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок не змінисвя і складає 42,02 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 29 квітня, подешевшав на 23 копійки і становить 47,85 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на вівторок, 29 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,74 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

За даними на сайті Нацбанку, щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, не змінилася - офіційний курс євро на вівторок установлено на рівні 47,39 грн за один євро, тобто гривня залишилася на рівні попереднього показника.

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,53 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,45 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 47,70 грн/євро, а курс продажу - 47,52 грн/євро.

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