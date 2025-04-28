Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,02 грн, євро - 48,08 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 28 квітня, подорожчав на 10 копійок і становить 41,95 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 5 копійок - до 47,85 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,35 гривні, а євро - за курсом 46,85 гривень за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок зріс на 18 копійок і складає 42,02 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 28 квітня, подорожчав одразу на 46 копійок і становить 48,08 гривні.

Відео дня

Курс валют в Україні - останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 28 квітня, зріс на 10 копійок і в середньому становить 42,05 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,30 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 47,90 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,10 гривні за євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 28 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,75 грн/дол., тобто гривня послабилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті Нацбанку, щодо європейської валюти гривня посилила позиції: офіційний курс євро на понеділок встановлено на рівні 47,39 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 3 копійки.

Вас також можуть зацікавити новини: