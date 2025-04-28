Курс гривні до євро встановлено на рівні 47,39 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 29 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,74 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, не змінилася - офіційний курс євро на вівторок установлено на рівні 47,39 грн за один євро, тобто гривня залишилася на рівні попереднього показника.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,66/41,69 грн/дол., а євро - 47,30/47,32 грн/євро.

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Курс валют в Україні - останні новини

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становила 41,55 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,45 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 47,70 грн/євро, а курс продажу - 47,50 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 28 квітня, подорожчав на 10 копійок і становить 41,95 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 5 копійок - до 47,85 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,35 гривні, а євро - за курсом 46,85 гривень за одиницю іноземної валюти.

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