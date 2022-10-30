Курс гривні до євро становить 39,50 гривень, а долар - 39,75 гривень.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва залишився на рівні попереднього дня - 39,75 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні також не змінився і становить 39,50 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,10 грн за дол., євро – 38,40 грн за євро.

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Курс гривні під час війни - що відомо

24 лютого, у перший день повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, Національний банк зафіксував офіційний курс на рівні 29,25 грн/дол. До цього моменту у Україні був плаваючий курс валют.

21 липня НБУ послабив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

У проекті державного бюджету на наступний рік Кабінет міністрів передбачив середній курс гривні 42,2 грн/дол., а наприкінці 2023 року урядовці прогнозують його на рівні 50 грн/дол.

У свою чергу економіст і фахівець економічної експертної платформи Олег Гетьман вважає, що долар недостатньо стабільний, і якщо зараз курс долара падає, то не можна точно сказати, що він не збільшиться в листопаді або в 2023 році.

Водночас економічний експерт Данило Монін зазначив, що курс долара в Україні в листопаді і до кінця року, швидше за все, залишиться на поточному рівні.

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