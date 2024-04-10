Продати долар можна в середньому за курсом 38,90 грн, євро – 42,20 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 10 квітня, зріс на 5 копійок – до 39,35 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 38,90 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також подорожчав на 5 копійок і складає 42,90 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,20 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 2 копійки – до 39,35 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,25 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 5 копійок і складає 42,95 грн/євро (курс продажу – 42,78 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на середу, 10 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,99 грн/дол., таким чином, гривня залишилася на рівні сьогоднішнього показника. Офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 42,35 грн/євро, тобто гривня послабилася на 15 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

Аналітик Олексій Козирєв прогнозує, що курс долара в Україні в більшості кас банків до 12 квітня перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 38,40 до 39,55 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - у межах від 38,50 до 39,50 грн/дол.

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