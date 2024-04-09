Курс гривні до євро встановлено на рівні 42,35 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 10 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,99 грн/дол., таким чином, гривня залишилася на рівні сьогоднішнього показника.

При цьому щодо євро національна валюта подешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 42,35 грн/євро, тобто гривня послабилася на 15 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 38,97/39,01 грн/дол., євро – 42,33/42,37 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 9 квітня, залиишвся на попередньому рівні і становить 39,35 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також не змінювався і складає 42,90 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар подорожчав на 9 копійок – до 39,33 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,23 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 9 копійок і складає 42,90 грн/євро (курс продажу – 42,70 грн/євро).

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