Продати долар можна в середньому за курсом 40,80 грн, євро – 44,58 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 8 серпня, знизився на 7 копійок і складає 41,30 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 40,80 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 45,20 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,58 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 41,20 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,10 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 5 копійок і складає 45,12 грн/євро (курс продажу – 44,92 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на четвер, 8 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,98 грн/дол, таким чином гривня зміцнилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс гривні до євро український регулятор встановив на рівні 44,76 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 3 копійки.

Курс долара в Україні до кінця тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 40,80 до 41,75 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 41,00 до 41,70 грн/дол., прогнозує аналітик Олексій Козирєв.

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