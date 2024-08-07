Курс гривні до євро було встановлено на рівні 44,76 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 8 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,98 грн/дол, таким чином гривня зміцнилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Якщо казати про євро, то український регулятор встановив курс на рівні 44,76 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 3 копійки. Відповідні дані можна знайти на офіційному сайті регулятора.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановились на рівні 40,91/40,95 грн/дол., євро – 44,65/44,68 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нещодавно голова Секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський заявив, що на цьому тижні не слід очікувати сильних коливань курсу долара. На думку спеціаліста, коливання вкладаються у коридор від 41,2 до 41,8 грн/дол. Схожої точки зору притримується фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, який вважає, що НБУ зберігає контроль над ринком.

При цьому раніше в Unex Bank зазначили, що до ситуативних курсових сплесків у серпні можуть призвести підвищені девальваційні очікування, які існують як у представників бізнесу, так і у звичайних громадян.

Варто зазначити, що НБУ встановив 7 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,04 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 16 копійок.

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