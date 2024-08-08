Курс гривні до євро встановлено на рівні 44,81 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 9 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,99 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також подешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на п'ятницю встановлений на рівні 44,81 грн/євро, тобто гривня послабилася на 4 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,03/41,05 грн/дол., євро – 44,82/44,84 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 8 серпня, подешевшав на 5 копійок і складає 41,20 грн за долар. Курс євро у фінансовій установі сьогодні знизився також на 5 копійок і складає 45,15 грн за євро.

Ближче до осені чи на самому її початку цілком ймовірне поступове зростання курсів. Адже ніяк не оминути головну об’єктивну обставину – це посилення інфляції, що вже позначилося як на собівартості продукції, так і на рівні споживчих цін, прогнозує начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

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