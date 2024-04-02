Курс гривні до євро встановлено на рівні 42,28 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 3 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,32 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 25 копійок, порівняно з сьогоднішнім показником.

Щодо євро національна валюта також просіла. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 42,28 грн/євро, тобто гривня послабилася на 14 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 39,33/39,36 грн/дол., євро – 42,27/42,28 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар подорожчав на 10 копійок – до 39,48 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,38 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 4 копійки і складає 42,94 грн/євро (курс продажу – 42,75 грн/євро).

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 2 квітня, зріс на 15 копійок і становить 39,55 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 42,95 грн за євро.

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