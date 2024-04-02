Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 39,37 грн, євро – 42,55 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 2 квітня, зріс на 15 копійок і становить 39,55 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 42,95 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,95 грн, євро – за курсом 41,95 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і складає 39,37 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 19 копійок і становить 42,55 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар подорожчав на 10 копійок – до 39,48 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,38 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 4 копійки і складає 42,94 грн/євро (курс продажу – 42,75 грн/євро).

Національний банк України встановив на вівторок, 2 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,07 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 42,14 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 2 копійки, порівняно з учорашнім курсом.

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