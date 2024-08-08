Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,32 грн, євро – 45,25 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 8 серпня, подешевшав на 5 копійок і складає 41,20 грн за долар. Курс євро у фінансовій установі сьогодні знизився також на 5 копійок і складає 45,15 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,60 грн, євро – за курсом 44,15 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і складає 41,32 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також незмінний – 45,25 грн.

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У валютних обмінниках Києва долар подешевшав на 10 копійок і складає 41,20 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,10 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 5 копійок і складає 45,12 грн/євро (курс продажу – 44,92 грн/євро).

Національний банк України встановив на четвер, 8 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,98 грн/дол, таким чином гривня зміцнилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс гривні до євро український регулятор встановив на рівні 44,76 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 3 копійки.

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