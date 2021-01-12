Найбільше постраждали ресторани та бари, виручка яких впала на 58% та 51% відповідно. Найменше - кав’ярні, що втратили лише 12%.

В середньому виручка закладів громадського харчування впала на 25% за перші три дні локдауну 8-10 січня, найбільше постраждали ресторани та бари.

Читайте такожДо чого тут презервативи та шкарпетки: Степанов пояснив логіку заборон під час локдаунуПро це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на дослідження Poster.

"У дослідженні порівнювались періоди з 8 до 10 січня 2021 року та 10 - 12 січня 2020 року, до вибірки увійшли близько 2 тисяч закладів України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у середньому заклади втратили 25% виручки проти минулого року. Найбільше постраждали ресторани та бари, виручка яких впала на 58% та 51% відповідно. Найменше - кав’ярні, що втратили лише 12%.

"Водночас, суші-бари змогли збільшити виручку на 25%", - підкреслило видання.

Зазначається, що заклади, які минулого року орієнтувалися лише на доставку, під час локдауну збільшили виручку на 5%. Також, близько 30% закладів із вибірки показали приріст відносно минулого року.

Що цьому передувало

11 листопада Кабінет Міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину та введення "карантину вихідного дня". Зокрема, у вихідні дні додатково до обмежень, передбачених у будні, була заборонена діяльність закладів харчування, торговельних центрів, закладів культури, спортзалів, фітнес-центрів, закладів розміщення, у тому числі готелів (крім тих, що виконують соціальні функції). "Карантин вихідного дня" діяв з 14 по 30 листопада.

2 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін не буде продовжувати "карантин вихідного дня". На території всієї країни діятимуть обмеження "помаранчевої" зони.

4 грудня Степанов заявив, що МОЗ пропонуватиме уряду ввести жорсткий карантин з початку січня терміном на три тижні.

Раніше ЗМІ просочилася інформація про терміни введення в Україні локдауну. Дані різнились. Зокрема, згідно з однією версією, країну мали відправити на карантин з першого ж дня 2021 на два тижні, тобто з 1 по 14 січня. За другою - з 8 січня.

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Автор: УНІАН