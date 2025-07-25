За даними Світового банку, на 2023 рік Білорусь була найбільшим боржником РФ.

В Білорусі обговорюють залучення додаткового фінансування від Російської Федерації. Про це з посиланням на міністра фінансів Білорусі Юрія Селіверстова повідомляє The Moscow Times.

За словами міністра, ці кошти потрібні, зокрема, білоруському бюджету, який цього року склали з дефіцитом 4,5 млрд білоруських рублів (близько 1,5 млрд доларів), або 1,6% ВВП.

Крім того, за рахунок кредитів Мінськ хоче підтримати свою нафтопереробну галузь та інші інвестиційні проекти.

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Зазначимо, що станом на 2023 рік Білорусь була найбільшим боржником РФ. На неї припадало 8,2 млрд доларів міждержавних кредитів, виданих Російською Федерацією. Це більш ніж чверть від загальної суми заборгованості іноземних держав перед Кремлем.

В березні цього року в російській Держдумі ратифікували угоду з Білоруссю щодо відстрочення погашення накопиченого боргу, платежі за яким мали розпочатися цього року.

Тепер Мінськ зможе перенести виплати на 7-12 років, тобто на 2031-36 роки. Загалом угода охоплює близько 800 млн доларів заборгованостей Білорусі.

Співпраця Росії та Білорусі - останні новини

Росіяни не тільки допомагають режиму Олександра Лукашенко фінансово, але й постачають йому зброю. У травні стало відомо, що Білорусь отримала нову партію багатоцільових винищувачів Су-30СМ2.

Цей літак є одним з найновіших російських винищувачів. Він може застосовувати широкий арсенал зброї класу "‎повітря-повітря"‎ та "‎повітря-поверхня"‎, зокрема, ракети Р-37 великої дальності.

У 2023 році Володимир Путін заявив, що в Білорусі поставили перші ядерні заряди. Втім, як зазначили тоді у російському МЗС, Москва має намір зберегти контроль над ядерною зброєю в Білорусі.

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