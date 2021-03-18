За словами Петрашка, Україна має розвиватися набагато швидше і краще, ніж сусідні країни.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства зберігає прогноз зростання валового внутрішнього продукту України у 2021 році на 4,6%.

Про це повідомив глава Міністерства Ігор Петрашко під час форуму "Україна 30".

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"Наше завдання - забезпечити стабільний розвиток економіки. Ми всі розуміємо, що зростання 4,6% - це тільки старт. Ми маємо розвиватися набагато швидше і краще, ніж сусідні країни", - сказав Петрашко.

Що цьому передувало

Раніше Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства також прогнозувало зростання валового внутрішнього продукту України в 4,6% у 2021 році.

За прогнозами офісу президента, ВВП України у 20121 році зросте на 5,1%.

Агентство S&P прогнозує зростання ВВП України на 4% у 2021 році.

За прогнозами міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, ВВП України у 2021 році зросте на 4,1%.

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Автор: Богдан Слуцький