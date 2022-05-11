Якщо воєнний стан затягнеться на кілька місяців, НБУ шукатиме способи поступово до осені запусти валютний ринок.

Курс долара в Україні вже на 15% вище офіційного, українцям слід підготуватися до можливої девальвації гривні після війни.

Про це пише Forbes.

Українські імпортери вже відкорегували бізнес-плани з урахуванням ймовірної девальвації у майбутньому. "Більшість постачальників підняли закупівельні ціни від 10 до 15%", – розповідає генеральний директор COMFY Ігор Хижняк. Серед причин, окрім зростання витрат на логістику та ризики, що не покриваються страховими компаніями, є і валютний курс.

Курс на неофіційному ринку відхиляється на 10-15% від офіційного, підтверджує начальник відділу аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександр Печерицин. Відміна валютних обмежень, вважає він, призведе до наближення офіційного курсу до ринкового.

Нацбанк триматиме фіксований курс до закінчення війни, заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук місяць тому. "Я не впевнений, що курс лишиться фіксованим до завершення воєнних дій", – говорить голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.

Якщо воєнний стан затягнеться на кілька місяців, додає Ваврищук, НБУ шукатиме способи поступово до осені запусти валютний ринок. Україна вже проходила цей шлях, нагадує він. НБУ поступово знімав валютні обмеження у 2015-2017 роках. В першу чергу – стосовно торговельних операцій. Дозвіл на виплату процентів за кредитами нерезидентам, повернення інвестицій в ОВДП, репатріації дивідендів, прогнозує він, можливий лише у перспективі 3-6 місяців після завершення війни.

Курс у цей час буде залежати від темпів зняття обмежень та готовності НБУ продовжувати валютні інтервенції. Якщо темпи будуть поступовими, а резерви – на комфортному для ринку поточному рівні (за умови отримання не менше $3 млрд на місяць у формі кредитів та іноземної допомоги), різкої зміни курсу не буде, вважає Ваврищук. Навіть той курс, що склався на готівковому ринку, він не вважає реальним ринковим, оскільки рівноважний показник неможливо порахувати в поточних умовах обмежень від Нацбанку.

Бізнес не має чітких прогнозів щодо післявоєнного курсу. Кажуть, що після закінчення війни курс гривні може значно послабитись, однак при достатньому вливанні коштів – навіть дещо окріпнути. Банки не очікують стрімкого та неконтрольованого знецінення гривні. Приток валюти в країну завдяки потенційній програмі відбудов має підтримати валютний ринок і уберегти гривню від суттєвого обвалу. Проте українцям все одно варто очікувати "повзучої" девальвації, вважає експерт СASE Україна Євген Дубогриз. Хоча рух можливий в обох напрямках.

Раніше стало відомо, що до кінця року, за прогнозами Національного банку України та Міністерства економіки, інфляція становитиме 20%.

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