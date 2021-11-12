Міжнародний валютний фонд має намір розглянути питання про виділення Україні наступного траншу 22 листопада.
Про це повідомляється на офіційному сайті МВФ.
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Згідно з оприлюдненим календарем засідань МВФ, питання України буде розглянуте у понеділок, 22 листопада, а головною темою стане перший перегляд співпраці у рамках програми stand-by.
Stand-by для України:
9 червня 2020 року Рада директорів МВФ ухвалила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним близько 5 млрд доларів, спрямовану на допомогу в подоланні наслідків пандемії COVID-19.
12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ у рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів. За планом другий транш МВФ для України має становити 500 млн спеціальних прав запозичень (СПЗ), що приблизно дорівнює 700 млн дол.
На початку 2021 року в Україні працювала місія МВФ для перегляду програми stand-by. Робота місії завершилася без ухвалення рішення про перегляд програми.
На повторній місії у жовтні цього року Міжнародний валютний фонд та Україна досягли угоди на рівні персоналу щодо першого перегляду програми фінансування stand-by.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль очікував, що в листопаді 2021 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду прийме рішення про виділення Україні нового траншу у 700 млн доларів в рамках програми фінансування stand-by.