НБУ різко збільшує ліміт на купівлю валюти населенням: що зміниться з 11 серпня

Нацбанк запустив кілька масштбаних нововведень для бізнесу та фізичних осіб.

Національний банк запустив великий пакет з пом’якшення валютних обмежень для бізнесу, фінансового сектору та населення. Як йдеться у повідомленні на сайті НБУ, зміни, які вступають у силу 11 серпня, не створять ризиків для валютного ринку, оскільки передумови для цього вже були створені.

Так, НБУ збільшує місячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з 50 000 до 200 000 грн. Зазначається, що це "полегшує життя українців за кордоном та розширює можливості для громадян, які проживають в Україні". Зокрема, у межах цієї суми можна буде купувати безготівкові банківські метали та цінні папери іноземних емітентів.

Ліміт на зняття готівки з валютних рахунків в Україні та за кордоном зросте зі 100 000 до 200 000 грн на день, що має "підтримати українських мігрантів" та підвищити довіру до українських банків.

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Також Нацбанк вдвічі збільшує ліміт на оплату товарів, робіт і послуг за кордоном із гривневих рахунків – до 200 000 грн на місяць. У межах цієї суми можна буде оплачувати оренду житла. Проводити такі операції дозволять не лише карткою, а й переказом із рахунку на рахунок, зокрема через SWIFT, після купівлі банком валюти за дорученням клієнта.

Запроваджується місячний ліміт у 200 000 грн на перекази з валютного рахунку на рахунок отримувача за кордоном для оплати товарів, робіт і послуг.

Чинний ліміт у 500 000 грн на місяць для оплати проживання за кордоном валютною карткою поширять також на оренду житла. У межах цього ліміту розраховуватися можна буде як карткою, так і переказом із валютного рахунку (наприклад, із використанням системи SWIFT).

Зміни для бізнесу

Головна зміна для бізнесу полягає у тому, що НБУ також збільшує ліміти на зняття готівки: із гривневих рахунків в Україні компанії зможуть знімати до 200 000 грн на день замість 100 000 грн. Ліміт на зняття готівки з валютних рахунків в Україні та за кордоном також зросте до 200 000 грн на день.

А для гривневих корпоративних карток за кордоном ліміт збільшиться до 140 000 грн на місяць замість 17 500 грн на тиждень.

Також зросте ліміт на розрахунки за кордоном за товари, роботи та послуги з гривневих корпоративних карток - з 150 000 до 400 000 грн на місяць. Але розрахунки з використанням валютних корпоративних карток лишатимуться без обмежень.

Окрім того, у рамках розширення механізмів стимулюючої валютної лібералізації, вводяться зміни для отримання благодійних внесків, дозволяється передавати ліміти між компаніями бізнес-групи, розширюються можливості для експортерів тощо.

Незвичні новації від банків

Нагадаємо, що у окремих банках вже існують додаткові рівні верифікації для проведення переказів значних сум зі своїх карток на сторонні. Описані випадки, коли для таких оперцій знадобилася розмова з оператором кол-центру банку.

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