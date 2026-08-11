США інвестують в проєкт з видобутку критично важливих металів на Мадагаскарі, - Reuters

Держдеп США підкреслив прагнення Вашингтона розвивати альтернативні джерела мінералів, які наразі значною мірою контролюються Китаєм.

Державний департамент США заявив, що Сполучені Штати підтримують проект з видобутку рідкісних мінералів Ampasindava на Мадагаскарі в рамках своєї стратегії, спрямованої на послаблення домінування конкурентів у ланцюгах постачання критично важливих мінералів, пише Reuters.

Видання зазначило, що Держдеп США підкреслив прагнення Вашингтона розвивати альтернативні джерела мінералів, які наразі значною мірою контролюються Китаєм.

"Цей проєкт свідчить про зміну динаміки в африканському секторі критично важливих мінералів, де китайські компанії вже давно домінують у сфері інвестицій у мідь, кобальт та літій", - йдеться в статті.

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Примітно, що деякі з провідних проектів з видобутку рідкісних земель на континенті зараз реалізуються за підтримки США та інших західних країн.

Компанія Harena Rare Earths (HREE.L), що котирується на Лондонській фондовій біржі й є власником і розробником проєкту Ampasindava, вартістю приблизно 150 мільйонів доларів, повідомила минулого тижня, що Міжнародна корпорація фінансування розвитку США виділила до 4,84 мільйона доларів на роботи з будівництва пілотного заводу, лабораторні випробування та екологічні програми, що відкриває шлях для потенційного фінансування в майбутньому.

Речник Державного департаменту зазначив, що стратегія Вашингтона щодо критично важливих мінералів в Африці спрямована на збільшення американських інвестицій у гірничодобувні сектори, в яких тривалий час домінували "непрозорі, хижацькі інвестиції з боку наших супротивників".

"Мадагаскар вписується в цю стратегію, і ми бачимо по всій країні можливості для збільшення інвестицій із США та країн-союзників США у сектор критично важливих мінералів", – зазначив речник у відповіді на запитання агентства Reuters, надісланій електронною поштою.

Видання нагадало, що Китай домінує у світовій галузі видобутку та переробки рідкісних земель і в останні роки застосовує заходи експортного контролю, щоб підкреслити свій вплив на ланцюги постачання, які мають вирішальне значення для виробництва електромобілів, вітрогенераторів, електроніки та оборонних систем.

За словами компанії Harena, родовище іонної глини Ampasindava багате на неодим, празеодим, диспрозій та тербій – елементи, що мають вирішальне значення для виробництва постійних магнітів, необхідних для оборонних застосувань, зокрема у винищувачах та системах ракет з точним наведенням.

За даними компанії, очікується, що проект дозволить видобувати близько 4 000 метричних тонн оксидів рідкісних земель щорічно, у тому числі 1 700 тонн високоцінних магнітних рідкісних земель NdPr та DyTb.

За словами Мерфі, компанія Harena планує розпочати видобуток на родовищі Ampasindava до середини 2028 року і наразі оцінює варіанти переробки в США та Європі, назвавши серед потенційних партнерів з переробки компанії MP Materials, USA Rare Earths та Solvay.

Видобуток рідкісних мінералів: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що через ознаки скорочення короткострокової пропозиції на світовому ринку, ціни на мідь наближаються до рекорду. В Bloomberg зазначили, що хоча зростання оптимізму щодо попиту з боку центрів обробки даних та енергомереж підтримує ціни, вміст міді в руді на деяких діючих копальнях знижується. На додаток, розробка нових великих родовищ стає дедалі складнішою та дорожчою. в очікуванні рішення американського президента Дональда Трампа щодо імпортних мит США закупили величезні обсяги міді, що призвело до відтоку металу зі складів по всьому світу. Спостерігається також активізація закупівель з боку Китаю, що посилює конкуренцію за поставки.

Також ми писали, що з 2000 по 2024 роки з Демократичної Республіки Конго (ДРК) було експортовано значні обсяги урану, хоча держава вже кілька десятиліть не повідомляє про його видобуток. Вчені з Університету Вісконсін-Медісон та Принстонського університету в США дослідили, що всього за 24 роки з Демократичної Республіки Конго було експортовано 2 000–5 000 тонн урану. Вони зазначили, що річний обсяг видобутку природного урану становить 55 000–65 000 тонн, через що експорт такої кількості матеріалу набуває величезного значення. Примітно, що країни, які видобувають уран, зобов’язані повідомляти про це МАГАТЕ, щоб дотримуватися умов договорів про нерозповсюдження цього матеріалу.

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