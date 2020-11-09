Правління Національного банку України призначило Сергія Демиденка на посаду начальника управління фінансовими та операційними ризиками.
Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.
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"Упевнений, що розвиток і посилення ефективності управління фінансовими та операційними ризиками сприятиме зміцненню інституційного потенціалу НБУ, зі свого боку докладатиму для цього максимум зусиль", - цитує Демиденка прес-служба НБУ.
Зазначається, що Демиденко з вересня 2020 року виконував обов'язки начальника управління фінансовими та операційними ризиками Нацбанку.
Управління фінансовими та операційними ризиками входить до блоку "пруденційний нагляд і загальні питання", який підпорядковується голові НБУ Кирилу Шевченку.
Прес-служба повідомляє, що до сфери компетенції Демиденка входитиме: організація системи управління ризиками в НБУ, розробка та вдосконалення політики, методів і процедур управління ризиками НБУ; забезпечення управління фінансовими та операційними ризиками; організація системи внутрішнього контролю НБУ та моніторинг її ефективності; організація та координація впровадження системи безперервності діяльності НБУ.
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