Демиденко з вересня 2020 року виконував обов'язки начальника управління фінансовими та операційними ризиками Нацбанку.

Правління Національного банку України призначило Сергія Демиденка на посаду начальника управління фінансовими та операційними ризиками.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

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"Упевнений, що розвиток і посилення ефективності управління фінансовими та операційними ризиками сприятиме зміцненню інституційного потенціалу НБУ, зі свого боку докладатиму для цього максимум зусиль", - цитує Демиденка прес-служба НБУ.

Зазначається, що Демиденко з вересня 2020 року виконував обов'язки начальника управління фінансовими та операційними ризиками Нацбанку.

Управління фінансовими та операційними ризиками входить до блоку "пруденційний нагляд і загальні питання", який підпорядковується голові НБУ Кирилу Шевченку.

Прес-служба повідомляє, що до сфери компетенції Демиденка входитиме: організація системи управління ризиками в НБУ, розробка та вдосконалення політики, методів і процедур управління ризиками НБУ; забезпечення управління фінансовими та операційними ризиками; організація системи внутрішнього контролю НБУ та моніторинг її ефективності; організація та координація впровадження системи безперервності діяльності НБУ.

Кадрові перестановки в Нацбанку

3 липня 2020 року Верховна Рада підтримала пропозицію президента Володимира Зеленського звільнити Якова Смолія з посади голови Національного банку України.

Виконувати обов'язки голови Національного банку України (НБУ) до призначення нового керівника мала перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

16 липня 2020 року Верховна Рада призначила Кирила Шевченка головою Національного банку України.

22 липня Рада НБУ призначила заступником голови Нацбанку екс-заступника міністра фінансів Юрія Гелетія.

Рада НБУ 7 серпня призначила заступником голови НБУ Олексія Шабана.

4 вересня Рада Нацбанку України призначила заступником голови НБУ Ярослава Матузку.

21 жовтня 2020 року Правління Національного банку позбавило першого заступника голови НБУ Катерину Рожкову повноважень з регулювання банківської сфери.

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Автор: Богдан Слуцький