"Мегабанк" віднесено до категорії неплатоспроможних у зв'язку з неприведенням банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства.

Правління Національного банку України ухвалило рішення про віднесення "Мегабанку" до категорії неплатоспроможних у зв'язку з неприведенням банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства.

Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.

"Мегабанк" віднесено до категорії неплатоспроможних у зв'язку з неприведенням банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, після віднесення його до категорії проблемних та невиконання банком вимоги Національного банку України щодо усунення порушень нормативно-правових актів України протягом визначеного регулятором строку. Проблеми в діяльності банку не були викликані введенням воєнного стану. Вони почалися задовго до початку війни", - йдеться в повідомленні.

"Мегабанк":

"Мегабанк" - український комерційний банк, заснований у 1990 році, з головним офісом у Харкові. До 1995 року називався "Добродій". Входить до першої групи банків за класифікацією НБУ.

Війна в Україні:

24 лютого почалося повномасштабне військове вторгнення Росії на територію незалежної України.

Національний банк з початку повномасштабного вторгнення купив у Міністерства фінансів військових облігацій на 100 млрд грн для фінансування видатків державного бюджету.

16 травня в Нацбанку пояснили, як банківська система залишилася стабільною попри війну.

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