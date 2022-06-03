Правління Національного банку України ухвалило рішення про віднесення "Мегабанку" до категорії неплатоспроможних у зв'язку з неприведенням банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства.
Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.
"Мегабанк" віднесено до категорії неплатоспроможних у зв'язку з неприведенням банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, після віднесення його до категорії проблемних та невиконання банком вимоги Національного банку України щодо усунення порушень нормативно-правових актів України протягом визначеного регулятором строку. Проблеми в діяльності банку не були викликані введенням воєнного стану. Вони почалися задовго до початку війни", - йдеться в повідомленні.
"Мегабанк":
"Мегабанк" - український комерційний банк, заснований у 1990 році, з головним офісом у Харкові. До 1995 року називався "Добродій". Входить до першої групи банків за класифікацією НБУ.
Війна в Україні:
24 лютого почалося повномасштабне військове вторгнення Росії на територію незалежної України.
Національний банк з початку повномасштабного вторгнення купив у Міністерства фінансів військових облігацій на 100 млрд грн для фінансування видатків державного бюджету.
16 травня в Нацбанку пояснили, як банківська система залишилася стабільною попри війну.
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