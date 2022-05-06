За словами міністра фінансів, доходи бюджету зараз покривають лише 54% видатків без урахування видатків на військові потреби.

Україна веде перемовини про міжнародну допомогу на 11 млрд доларів, з яких уже отримали 5 млрд.

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна розповів міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Доходи бюджету зараз покривають тільки 54% наших видатків, це без урахування видатків на військові потреби. Тому основне балансування відбувається коштом міжнародної допомоги, міжнародних запозичень. Це те, на що витрачаємо 90% нашого часу", - заявив Марченко.

За його словами, ключовими партнерами для України залишаються США, Канада, Велика Британія та Європейський Союз.

Як повідомляв УНІАН, президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз допоможе відбудувати економіку України в поєднанні з проведенням необхідних реформ.

Водночас, за словами президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, для відбудови України після війни знадобляться сотні мільярдів євро.

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