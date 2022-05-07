Нацбанк заявив, що повернеться до плаваючого курсоутворенням та до застосування облікової ставки як головного інструменту монетарної політики у міру нормалізації функціонування економіки та фінансової системи.
Про це йдеться у повідомленні установи. Там зазначили, що адміністративні обмеження на валютному ринку, як і фіксація облікової ставки, є тимчасовими заходами.
Так, по можливості відновлення здатності валютного ринку до самобалансування, НБУ послаблюватиме обмеження та поступово повернеться до плаваючого курсоутворення.
А у міру зниження невизначеності та посилення дієвості каналів монетарної трансмісії НБУ відновить прогнозний цикл та повернеться до застосування ключової ставки як основного монетарного інструменту.
Як відомо, Нацбанк не змінює облікову ставку(10%) та з початку повномасштабної війни закріпив курс на рівні 29,25 грн за долар.
Як повідомляв УНІАН, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна шукає в цілому не менше 5 мільярдів доларів США на місяць у вигляді міжнародної допомоги для покриття витрат країни.
Президент України Володимир Зеленський наголошує, що щомісячно Україна потребує до 7 млрд доларів на покриття дефіциту державного бюджету. На відновлення всього, що зруйнувала російська армія в Україні, потрібно 600 млрд доларів.