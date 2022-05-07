По можливості відновлення здатності валютного ринку до самобалансування, НБУ послаблюватиме обмеження та поступово повернеться до плаваючого курсоутворення.

Нацбанк заявив, що повернеться до плаваючого курсоутворенням та до застосування облікової ставки як головного інструменту монетарної політики у міру нормалізації функціонування економіки та фінансової системи.

Про це йдеться у повідомленні установи. Там зазначили, що адміністративні обмеження на валютному ринку, як і фіксація облікової ставки, є тимчасовими заходами.

Так, по можливості відновлення здатності валютного ринку до самобалансування, НБУ послаблюватиме обмеження та поступово повернеться до плаваючого курсоутворення.

А у міру зниження невизначеності та посилення дієвості каналів монетарної трансмісії НБУ відновить прогнозний цикл та повернеться до застосування ключової ставки як основного монетарного інструменту.

Як відомо, Нацбанк не змінює облікову ставку(10%) та з початку повномасштабної війни закріпив курс на рівні 29,25 грн за долар.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна шукає в цілому не менше 5 мільярдів доларів США на місяць у вигляді міжнародної допомоги для покриття витрат країни.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що щомісячно Україна потребує до 7 млрд доларів на покриття дефіциту державного бюджету. На відновлення всього, що зруйнувала російська армія в Україні, потрібно 600 млрд доларів.

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