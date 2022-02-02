Проте впродовж 7 місяців своєї роботи Ляшко в середньому отримував понад 73 тисячі гривень щомісяця при ставці 68,9 тисячі.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко має щомісячну ставку у розмірі майже 69 тисяч гривень. Загалом впродовж 2021 року він заробив у МОЗ понад 511 тисяч гривень.

Починаючи з 20 травня 2021 року по 31 грудня 2021 року Ляшко заробив 511 671 гривню 42 копійки. Таку інформацію надали у Міністерстві охорони здоров'я у відповідь на запит 24 каналу.

Проте впродовж 7 місяців своєї роботи Ляшко в середньому отримував понад 73 тисячі гривень щомісяця при ставці 68,9 тисячі.

У МОЗ пояснили, що надбавки міністр отримував за роботу з "таємними документами".

Читайте такожЛяшко пояснив, як буде збільшуватися "мінімалка" у медпрацівників"Заробітна плата, що була нарахована Міністру охорони здоров'я України Ляшку Віктору Кириловичу з 20 травня 2021 року по 31 грудня 2021 року становить 511 671,42 гривні (посадовий оклад, надбавка за роботу з таємними документами, надбавка державному експерту з питань таємниць, збереження середньої заробітної плати за дні службового відрядження). Посадовий оклад Міністра охорони здоров'я України становить 68 920 гривень", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Віктор Ляшко став міністром охорони здоров'я України 20 травня 2021 року. Верховна Рада підтримала його призначення – "за" проголосували 262 народних депутати.

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