Міністр переконує, що це тільки "старт" з підвищення зарплат медпрацівникам.

33 мільярди гривень у рамках програми медичної гарантії з бюджету України на 2022 рік направлять на підвищення зарплат медичним працівникам.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко.

Міністр зізнався, що той рівень заробітної плати у медиків, який є зараз, не є ринковим, "він не гідний професії".

"І зараз ці 33 мільярди гривень, які додають до програми медичної гарантії, будуть спрямовані для того, щоб забезпечити мінімальний рівень зарплати в медсистемі. 13,5 тисячі гривень для медсестри, 20 тисяч гривень – для лікаря. І пропорційно буде збільшуватися від навантаження, від класу, від відділення, у якому працюють", – пояснив Ляшко.

Читайте такожВ Україні почав дорожчати доларКрім того, є й інші лінії бюджету, спрямовані на фінансування медичної системи.

"Зокрема, 3,1 мільярда гривень – на матеріально-технічне оснащення лікарні, більш як 700 мільйонів гривень – на продовження пілоту про трансплантацію, 2,6 мільярда з потенційним розширенням – на закупівлю вакцин, 300 мільйонів – на розвиток біокластеру з потенційним розширенням на 780 мільйонів гривень. Іще 10 мільярдів – на централізовані закупівлі ліків і лікарських засобів", – уточнив глава МОЗ.

Ляшко наголосив, що реформувати систему за рік не можна, й нагадав, що такі процеси відбуваються поетапно.

"Але не можна реформувати, не забезпечивши гідну зарплату. Ми зараз не підняли та зупинили зарплату, ми зробили старт", – додав міністр.

У червні президент Володимир Зеленський підписав указ про підвищення "мінімалки" для медичних працівників. Очікується, що документ стане "чітким сигналом про відновлення престижу та важливої ролі медиків у суспільстві" під час ухвалення держбюджету на 2022 рік.

Яка зарплата у медпрацівників зараз

На первинній ланці середня заробітна плата на сьогодні становить 15 тисяч 652 гривні (після оподаткування – 12 тисяч 599 гривень), а у 2022 році планується збільшення цього показника до 16 тисяч 357 гривень (після оподаткування – 13 тисяч 167 гривень).

На вторинній ланці заробітна плата на сьогодні становить майже 11 тисяч гривень (після оподаткування – 8855 гривень), а у 2022 році планується збільшення до 13 тисяч 300 гривень (після оподаткування – 10 тисяч 706 гривень).

Загалом середня зарплата наразі у медичній сфері становить 11 тисяч 553 гривні (після оподаткування – 9300 гривень), а на наступний рік планується її підвищення до майже 14,5 тисячі гривень ( після оподаткування – 11 тисяч 672 гривні).

Довідка УНІАН. Первинна ланка ― це сімейні лікарі, педіатри та терапевти, що не мають спеціалізації. Лікарні вторинної ланки надають спеціалізовані та більш складні послуги ― наприклад, при травмах, отруєннях, патологічних станах, вагітності, допомагають відновлюватися після хвороб.

Автор: Яна Ставська