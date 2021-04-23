Доопрацьовані редакції законопроектів Міністерство направило до Комітету Верховної Ради України з питань соцполітики.

Міністерство соціальної політики представило в офісі простих рішень і результатів Національної ради реформ законопроекти про введення загальнообов'язкової накопичувальної пенсійної системи.

Про це повідомила прес-служба відомства.

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Зазначається, що оновлений концепт роботи системи Мінсоцполітики підготувало за результатами нарад під головуванням прем'єр-міністра та голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, нарад з роботодавцями та профспілками, а також обговорень з експертами, бізнес-асоціаціями, об'єднаннями професійних учасників та громадськістю.

Доопрацьовані редакції законопроектів Міністерство направило до Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Згідно з повідомленням, основні пропоновані зміни спрямовані на розширення охоплення системою пенсійних накопичень людей з незахищених категорій і зменшення гендерного розриву в розмірі пенсій; введення системи без підвищення навантаження на бізнес і людей - за рахунок зменшення розміру єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування і зменшення ставки податку з доходів фізосіб.

Також зміни передбачають надання можливості управляти своїми пенсійними накопиченнями через "єдине вікно": людина зможе вибирати авторизований Пенсійний фонд, змінювати його, отримувати інформацію про стан свого рахунку і здійснені операції й т.ін., а також зможе в будь-який момент переводити свої накопичення з одного авторизованого суб'єкта в інший. Також в ряді випадків передбачено право людини забрати накопичення одноразово, незалежно від віку.

За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, це була тривала робота, і необхідно було знайти таку побудову системи, яка максимально захищає інтереси людей, і є не набором теоретичних ідей, а зможе заробити на практиці в існуючих реаліях.

"Доопрацьовані редакції законопроектів враховують величезну кількість зауважень основних стейкхолдерів... Ми впевнені, що вони можуть бути основою для розгляду народними депутатами в першому читанні. Я щиро сподіваюся, що Верховна Рада України розгляне це питання в першому читанні протягом найближчих двох місяців. Неможливість відкладати його рішення "на потім", це розуміє сьогодні кожна відповідальна людина", - цитує прес-служба Лазебну.

Що цьому передувало

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів планує в 2021 році почати впровадження накопичувальної пенсійної системи.

Мінсоцполітики заявило про те, що підтримує введення в Україні накопичувальної пенсії.

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Автор: Катерина Жирій