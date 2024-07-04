Наразі тривають обговорення цього питання між Нацбанком та волонтерами.

Національний банк планує вводити обмеження на карткові перекази між фізичними особами, і наразі тривають обговорення цього питання з волонтерами. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний, виступаючи на засіданні парламентського комітету з питань фінансів, податкової і митної політики.

"Ми хочемо, щоб позиція і політика, яку Національний банк реалізовує в цьому непростому з точки зору суспільного сприйняття питанні, була максимально зрозумілою і сприймалась тими, хто сьогодні відчуває певну тривогу щодо цього рішення", – сказав Пишний.

Він зазначив, що команда НБУ зараз перебуває на другій ітерації обговорення з волонтерським середовищем.

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"Збираємо їхні позиції, аналізуємо і будемо виходити, я сподіваюся наступного тижня, на чергову зустріч і відкрите обговорення з ними. Але ми стійкі в своєму намірі знайти рішення цієї непростої, але небезпечної проблеми", – підкреслив голова Нацбанку.

Обмеження карткових переказів – що відомо

Як писав УНІАН, у травні стало відомо, що Національний банк планує впровадити обмеження на вихідні перекази з картки на картку між фізичними особами. Ліміти по сумі і кількості таких операцій плануються в обсязі 100 тисяч гривень і 30 операцій на місяць відповідно.

В НБУ підкреслили, що необхідність у такому обмеженні виникла внаслідок значного зростання кількості шахрайських операцій з використанням банківських карток.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев у лютому повідомляв, що в Україні можуть запровадити обмеження на банківські перекази на період воєнного стану для боротьби з "міскодингом".

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