Це може стосуватися тих, хто проводить тіньові операції.

В Україні можуть запровадити обмеження на банківські перекази на період воєнного стану для боротьби з "міскодингом". Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев у Telegram.

"Вчора на засіданні комітету розглянули доповідь НБУ щодо "міскодингу" та тіньових фінансових операцій. В ході перевірки НБУ банків та небанківських фінансових установ було виявлено численні порушення, які створюють умови для проведення багатомільярдних обсягів операцій (переказів) із використанням електронних платіжних засобів, у тому числі через термінали самообслуговування", – написав він.

За його словами, за результатами перевірок було накладено штрафи на суму близько 486,35 млн гривень, а також відкликано ліцензії деяких банків та анульовано ліцензії деяких небанківських фінустанов.

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"Як наслідок, маємо скорочення фінансових операцій з порушенням вимог законодавства України, зокрема з використанням "міскодингу". До прикладу, безготівкові операції у легальному сегменті азартних ігор зросли з 4 млрд грн (у 2022 році) до 83 млрд грн (у 2023 році), а загальний оборот збільшився до 207 млрд грн (у 2023 році) проти 14 млрд грн (у 2022 році)", – зазначив депутат.

При цьому, попри успіхи, у сегменті безготівкових платежів присутні окремі схеми для здійснення заборонених видів господарської діяльності, зокрема:

незаконної організації та проведення азартних ігор;

легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом;

шахрайські схеми з використанням "фішингу";

використання віртуальних активів для проведення "сірих"/ "тіньових" фінансових операцій.

Як повідомив депутат, для виправлення ситуації Нацбанк пропонує внести зміни до Закону України "Про платіжні послуги", щодо посилення вимог до розміру власного капіталу надавачів платіжних послуг та збільшення розмірів штрафів за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку.

Крім цього, регулятор пропонує встановити на законодавчому рівні на період дії воєнного стану обмеження на здійснення фінансових операцій з використанням реквізитів електронних платіжних засобів, лімітами на суми трансакцій, їх кількості тощо. А також граничних сум готівкових переказів, здійснених за допомогою терміналів самообслуговування.

"За результатами розгляду питання надав доручення відповідному підкомітету щодо підготовки разом з НБУ необхідних змін до законодавства", – додав Гетманцев.

Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова зазначила, що Національний банк вивчає питання щодо обмеження карткових переказів та лімітів переказу готівки через термінали, що може стосуватися тих, хто проводить тіньові операції.

"Ми наразі опрацьовуємо це питання і далі вже радитимемось з нашими колегами з профільного комітету, як краще нам це зробити, щоб, з одного боку, не обмежити нормальний бізнес, нормальних людей, а з іншого – все-таки зменшити можливості маніпуляцій та обходу закону", – сказала Рожкова під час конференції "Фінанси для бізнесу під час війни".

Слыд зазначити, що міскодинг – це схема маніпуляцій банківськими системами для приховування реального походження платежів, підміна призначення платежу в банківській еквайринговій мережі.

Банківські операції – останні новини

У грудні 2023 року Мінфін затвердив Національну стратегію доходів, після чого почала ширитися інформація про можливе запровадження оподаткування переказів з картки на картку.

Пізніше у Мінфіні спростували цю інформацію, зазначивши, що в Стратегії доходів до 2030 року не передбачене запровадження оподаткування будь-яких надходжень на банківські картки фізичних осіб.

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