За словами Марченка, за нинішньої системи пенсія в майбутньому буде мізерною.

Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив резонансну заяву про майбутнє вітчизняної пенсійної системи. Зокрема, раніше він заявив, що в Україні один працюючий буде "годувати" кількох пенсіонерів.

В ефірі каналу "Україна 24" Марченко зазначив, що українці, яким зараз до 40 років, будуть змушені відкладати самостійно пенсійні кошти.

"Люди іноді люблять перекручувати те, чого не було сказано. Потрібно розуміти контекст. Я хочу пояснити, що я говорив про себе особисто, що мені, як 40-річному, якщо нічого не міняти в існуючій пенсійній системі, на пенсію розраховувати не варто. Вона або буде досить низькою, або взагалі мізерною. Це малося на увазі", - заявив він.

За словами міністра, він, як потенційний пенсіонер, думає про механізми накопичення собі на старість. Аналогічно, за його словами, це може стосуватися інших людей, які не досягли пенсійного віку.

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Главу Мінфіну також запитали, чи не стануть подібні його слова стимулом для людей працювати неофіційно. У відповідь він заявив, що не хотів би пов'язувати це з несплатою податків або ЄСВ.

"У нас солідарна пенсійна система, і оплачуючи ЄСВ, ви забезпечуєте оплату пенсій чинним пенсіонерам. Зараз розмір ЄСВ досить незначний у порівнянні з тим, що було раніше. Його в 2015 рік знизили вдвічі. В результаті дефіцит Пенсійного фонду також виріс в два рази. І ми або будемо шукати гроші з інших платників податків і закривати цю дірку, але збільшувати податкове навантаження і збільшувати ЄСВ ніхто не планує", - сказав він.

За словами міністра, в подібних умовах потрібно шукати механізми для стимулювання українців самостійно відкладати на пенсію.

"Зараз держава думає і відпрацьовує конкретні законопроекти про механізм, який мав би довіру громадян, щоб вони могли додатково відкладати гроші на своє пенсійне забезпечення", - сказав він.

"Зараз кількість пенсіонерів практично дорівнює кількості працюючих людей. Цей тренд не зміниться в найближчі 5-10 років, йде старіння населення, зменшення кількості людей, які офіційно працюють. Це проблема, і її держава повинна вирішувати. Але вона не повинна вирішуватися шляхом тінізації економіки. Навпаки, ми намагаємося мотивувати громадян показувати доходи", - додав глава відомства.

Раніше Марченко заявив, що через старіння населення в Україні існує ризик, що скоро один працюючий українець буде утримувати кількох пенсіонерів, тому вже зараз людям варто задуматися про пенсійні накопичення.

Автор: Юрій Годован