За словами міністра, тим, кому зараз 40 років, вже треба думати про пенсійні накопичення.

Через старіння населення в Україні існує ризик, що скоро один працюючий українець буде утримувати кількох пенсіонерів, тому вже зараз людям варто задуматися про пенсійних накопиченнях.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко написав у Facebook.

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"Вже зараз кількість пенсіонерів майже зрівнялася з кількістю працюючих, які сплачують внески ЄСВ. Темпи старіння населення такі, що кількість працюючих буде постійно скорочуватися, а кількість пенсіонерів – зростати. Це створює ризик, що на одного працюючого припадатиме кілька пенсіонерів. Саме тому тим, кому зараз 40 років, вже треба думати про пенсійні накопичення", - написав міністр.

За словами Марченка, існуючу зараз в Україні солідарну систему вигадали в 19 столітті, і вона схожа на фінансову піраміду, коли велика кількість працездатного населення фінансує пенсіонерів.

"Солідарна пенсійна система працює так: відрахування з вашої заробітної плати у вигляді єдиного соціального внеску надходять до Пенсійного фонду і відразу перерозподіляються і виплачуються нинішнім пенсіонерам. Накопичувальна система - відрахування з вашої зарплати акумулюються на вашому індивідуальному пенсійному рахунку. У підсумку ви отримаєте у вигляді накопичувальної пенсії всі внески плюс інвестиційний дохід", - написав Марченко.

Міністр додав, що накопичувальна пенсія виплачуватиметься додатково до солідарної та не зменшуватиме її розмір.

"Ми говоримо про етапність пенсійної реформи, про залучення державної інституції спочатку, щоб мінімізувати ризики. Наша мета зараз - створити умови для пенсійних накопичень для всіх громадян. Пенсійна реформа повинна нарешті відбутися не тільки на папері", - резюмував глава Мінфіну.

Накопичувальні пенсії: що необхідно знати

Кабінет міністрів планував у 2021 році розпочати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.

Прем'єр Шмигаль заявив, що запуск в Україні накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.

У липні цього року Кабінет міністрів затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в якості органу ліцензування в системі накопичувального пенсійного забезпечення.

3 серпня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що в Україні планується введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями з 2023 року.

17 серпня 2021 року був оприлюднений проект запуску накопичувальної пенсії.

Автор: Катерина Жирій