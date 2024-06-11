Також ведеться спільна робота щодо забезпечення джерел для фінансування бюджетних потреб у 2025 році.

Україна отримала запевнення щодо залучення необхідного обсягу коштів до кінця 2024 року. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на своїй сторінці у Facebook за результатами десятого засідання Керівного комітету Координаційної платформи донорів України у Берліні.

"Завдяки спільним зусиллям із партнерами, у тому числі в межах Координаційної платформи, ми отримали запевнення щодо залучення необхідного обсягу коштів до кінця 2024 року. Тепер критично важливо, щоб підтримка надходила ритмічно та передбачувано, що сприятиме стабільності та збалансованості держбюджету", – написав міністр.

За словами Марченка, далі ведеться спільна робота щодо забезпечення джерел для фінансування бюджетних потреб у 2025 році. Також очільник Мінфіну зазначив, що ще однією з головних тем засідання стала енергетика.

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"Відновлення енергооб’єктів та забезпечення їх захисту є важливою передумовою економічного відновлення. Громадяни і бізнес мають бути захищеними від обстрілів. Наголошуємо на необхідності посилення української системи ППО", – написав він.

Міжнародна допомога Україні

14 травня Рада Євросоюзу з економічних та фінансових питань остаточно схвалила План України у межах Інструменту ЄС Ukraine Facility на 2024-2027 роки, який передбачає надання Україні допомоги обсягом 50 млрд євро впродовж цих років.

Загалом фінансова допомога від ЄС у 2024 році сягне 16 млрд євро, із яких 3 млрд євро – гранти. У березні-квітні до державного бюджету вже надійшло два транші перехідного фінансування обсягом 6 млрд євро.

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